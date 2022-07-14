Президент Эстонии принял отставку премьера страны Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас покинет свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Премьер Эстонии Кая Каллас уходит в отставку

«На состоявшемся в четверг заседании правительства премьер-министр Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по собственному желанию», — отмечается в сообщении.

Вместе с премьером в отставку уходит весь состав кабмина, пишет РИА ФАН.

Президент страны Алар Карис принял отставку Каллас, вместе с тем вновь выдвинув ее кандидатуру на должность главы правительства. Премьер выразила готовность возглавить новый кабмин.

Каллас заявила о решении покинуть свой пост 8 июля, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрОтставкаЭстония
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