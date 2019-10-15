Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила официальное приглашение Владимиру Путину на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в эстонском Тарту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию эстонского президента.

Канцелярия президента в официальном сообщении заявила, что президент Керсти Кальюлайд направила приглашение президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Ниинистё и президенту Венгрии Яношу Адеру посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в городе Тарту с 17 по 19 июня.



Канцелярия отмечает, что Кальюлайд считает конгресс хорошей площадкой для конструктивных дискуссий, которые, по ее словам, поспособствуют "углублению добрососедских отношений" и улучшат качество сотрудничества стран в регионе Балтийского моря и в мире в целом.