Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила официальное приглашение Владимиру Путину на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в эстонском Тарту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию эстонского президента.
Канцелярия президента в официальном сообщении заявила, что президент Керсти Кальюлайд направила приглашение президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Ниинистё и президенту Венгрии Яношу Адеру посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в городе Тарту с 17 по 19 июня.
Канцелярия отмечает, что Кальюлайд считает конгресс хорошей площадкой для конструктивных дискуссий, которые, по ее словам, поспособствуют "углублению добрососедских отношений" и улучшат качество сотрудничества стран в регионе Балтийского моря и в мире в целом.
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