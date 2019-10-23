Президент Египта вслед за Эрдоганом оделся как Путин

Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси пришел на встречу с Владимиром Путиным в таком же костюме как у российского президента. Видео со встречи лидеров двух стран опубликована в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

На кадрах видно, что Фаттаха ас-Сиси и Путин в черных пиджаках, белых рубашках и красных галстуках. Причем, совпадение цветовой гаммы отметил сам президент России: он жестом показывает египетскому коллеге, что их галстуки похожи. Оба после этого посмеялись.

В подписи к публикации говорится: «После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем».

На встрече лидеры обсуди в частности возобновление авиасообщения между Россией и Египтом.

Накануне журналисты отметили, что одежда Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана очень похожа. Главы государств вели переговоры в Сочи по урегулированию ситуации на севере Сирии. Оба предпочли темные костюмы, светло-голубые рубашки и серые галстуки.



