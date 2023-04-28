Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений

Во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским он предложил организовать на территории Украины совместные производства, по выпуску различного оружия, а также предприятия по ремонту, поставляемой в республику западной техники, в частности, танков.

«У нас подготовлены шесть проектов совместного производства», - отметил Павел.

Следом за чешским президентом столицу Украины посетила и глава Словакии Зузана Чапутова.

Ранее Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

