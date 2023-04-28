Президент Чехии Павел предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений
Чешский президент Петр Павел прибыл в пятницу, 28 апреля с визитом в Киев, сообщает ТАСС.
Во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским он предложил организовать на территории Украины совместные производства, по выпуску различного оружия, а также предприятия по ремонту, поставляемой в республику западной техники, в частности, танков.
«У нас подготовлены шесть проектов совместного производства», - отметил Павел.
Следом за чешским президентом столицу Украины посетила и глава Словакии Зузана Чапутова.
Ранее Зеленский призвал Брюссель вмешаться в ситуацию с запретом ряда стран на агропродукцию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru