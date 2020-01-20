Президент Чехии оценил политическую мощь Путина
Президент Чехии Милош Земан назвал Путин сильной политической фигурой, причем этот факт, по его словам, продолжают отрицать лишь «несколько глупцов».
В качестве примера Земан в ходе своего выступления в клубе канала Frekvence 1 привел недавний визит в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По словам чешского президента, Меркель приезжает к российскому лидеру уже 15 раз, передает «Свободная пресса».
Также Земан затронул тему отставки российского правительства. Он отметил, что был в хороших отношениях с экс-премьером РФ Дмитрием Медведевым.
В то же время, отметил Земан, он не знаком с преемником Медведева на посту главы правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает телеканал «360»
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