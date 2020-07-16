Президент Азербайджана уволил главу МИД, которого не нашёл на работе

Президент Азербайджана также отмечал, что не удовлетворён работой внешнеполитического ведомства. «В нынешних условиях премьер-министр Армении говорит, что "Карабах – это Армения, и точка". Я отвечаю на это. А министерство иностранных дел на каком-то уровне ответило на это или нет? Я не слышал», - цитируют Алиева азербайджанские СМИ.

