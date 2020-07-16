Президент Азербайджана уволил главу МИД, которого не нашёл на работе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова после публичного разноса. На пост главы МИД назначен министр образования Джейхун Байрамов.
Алиев ранее раскритиковал работу МИД страны. Его особое недовольство вызвало то, что он не смог найти Мамедъярова на рабочем месте после начала военного конфликта на границе с Арменией 12 июля. Премьер-министр объяснил главе государства, что Мамедъяров работал из дома.
Президент Азербайджана также отмечал, что не удовлетворён работой внешнеполитического ведомства. «В нынешних условиях премьер-министр Армении говорит, что "Карабах – это Армения, и точка". Я отвечаю на это. А министерство иностранных дел на каком-то уровне ответило на это или нет? Я не слышал», - цитируют Алиева азербайджанские СМИ.
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