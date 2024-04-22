Президент Азербайджана прибыл в Москву на встречу с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Как отметили в Баку, Алиев посещает Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В столичном аэропорту Внуково-2 азербайджанского лидера встретили официальные лица, в том числе замглавы МИД России Михаил Галузин.
По данным пресс-службы Кремля, Алиев и Путин проведут встречу, в ходе которой рассмотрят основные вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.
Переговоры Ильхама Алиева и Владимира Путина станут их первым личным контактом после переизбрания глав государств в 2024 году, пишет «Свободная пресса».
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