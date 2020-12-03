Президент Азербайджана перенёс День Победы на 8 ноября

День Победы, учреждённый в Азербайджане в честь окончания войны в Нагорном Карабахе, перенесли с 10 на 8 ноября. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В пресс-службе главы государства сообщили, что перенос был осуществлён в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя Мустафы Кемаля Ататюрка. Поэтому, по распоряжению Алиева, отмечать День Победы в Азербайджане будут ежегодно 8 ноября.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года, а 9 ноября главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. В зону конфликта введены российские миротворцы.

