Президент Азербайджана перенёс День Победы на 8 ноября
День Победы, учреждённый в Азербайджане в честь окончания войны в Нагорном Карабахе, перенесли с 10 на 8 ноября. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В пресс-службе главы государства сообщили, что перенос был осуществлён в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя Мустафы Кемаля Ататюрка. Поэтому, по распоряжению Алиева, отмечать День Победы в Азербайджане будут ежегодно 8 ноября.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года, а 9 ноября главы России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. В зону конфликта введены российские миротворцы.
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