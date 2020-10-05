Президент Азербайджана Алиев обратился к своему народу

Президент Азейбарджана Ильхам Алиев обратился к нации в эфире AzTV. Он заявил, что в Баку готовы вернуться к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Карабаха.

Алиев обвинил в Карабахском конфликте Ереван и пообещал беженцам, что все оккупированные районы в Карабахе будут освобождены. «Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их, как собак», - заявил президент.

Также азербайджанский президент поздравил граждан с освобождением города Джабраил и девяти сел Джебраильского района, назвав это историческим событием.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении назвал заявления о захвате Джабраила «очередной ложью».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, нa спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.



