Президент Азербайджана Алиев обратился к своему народу
Президент Азейбарджана Ильхам Алиев обратился к нации в эфире AzTV. Он заявил, что в Баку готовы вернуться к режиму прекращения огня, если Армения представит график вывода своих войск из Карабаха.
Алиев обвинил в Карабахском конфликте Ереван и пообещал беженцам, что все оккупированные районы в Карабахе будут освобождены. «Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их, как собак», - заявил президент.
Также азербайджанский президент поздравил граждан с освобождением города Джабраил и девяти сел Джебраильского района, назвав это историческим событием.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении назвал заявления о захвате Джабраила «очередной ложью».
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, нa спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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