Президент Армении согласился встретиться с оппозицией

Представитель оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Ишхан Сагателян заявил, что с ними согласился встретиться президент Армении Армен Саркисян, сообщает ТАСС.

По его словам, итоги встречи будут оглашены во время митинга на проспекте Баграмяна.

Оппозиция требует, чтобы президент не подписывал предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Ранее Гаспарян призвал премьер-министра в отставку. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.