Президент Армении отправил в отставку главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян лишил должности временно исполняющего обязанности директора Службы нацбезопасности страны Микаела Амбарцумяна. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Известно, что решение принято по инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«Освободить Микаела Амбарцумяна от обязанностей временно исполняющего обязанности директора Службы национальной безопасности», - говорится в официальном сообщении.
Амбарцумян возглавил Службу нацбезопасности 8 октября после отставки бывшего директора СНБ Аргишти Кярамяна. Ранее он занимал пост замглавы ведомства, руководил следственным департаментом СНБ.
Новым главой спецслужбы стал замруководителя ведомства Армен Абазян.
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