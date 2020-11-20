Президент Армении назначил нового министра обороны
Президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку министра обороны Давида Тонояна. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.
Новым министром обороны Армении Саркисян назначил Вагаршака Арутюняна, который уже занимал этот пост в 1999—2000 годах. В 2020 году Арутунян стал главным советником премьер-министра Никола Пашиняна.
Также Саркисян назначил нового главу МЧС Армении - им стал Андраник Пилоян, сменивший на этом посту Феликса Цолакяна. Кроме того, указом президента Заруи Батоян освобождён с должности министра труда и социальных вопросов, а его место занял Месроп Аракелян.
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