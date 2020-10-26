Президент Абхазии приедет в Москву с визитом

Президент Абхазии Аслан Бжания прибудет сегодня с рабочим визитом в российскую столицу. Информацию об этом распространила пресс-служба лидера республики, признанной Москвой.

В ходе визита должны состояться встречи абхазской делегации в администрации президента РФ и кабинете министров, передает RT.

Около месяца назад президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы оказывать помощь Сухуму в плане решения социально-экономических вопросов, а также обеспечении национальной безопасности.

Об этом шла речь в поздравительной телеграмме Кремля по случаю Дня Победы (в войне с Грузией) и Независимости Абхазии, отмечают «Известия».

Российский лидер тогда констатировал, что отношения Москвы и Сухума строятся на базе принципов союзничества и стратегического партнерства.

В конце 2019 года Россия пообещала Абхазии 4,5 миллиарда рублей помощи на 2020–2022 годы. Из этого объёма 1,5 миллиарда должны были пойти в текущем году на обновление дорог, организацию площадки для захоронения отходов, модернизацию электростанций и распределительных сетей, строительство новой тюрьмы, а также обновление систем водоснабжения и водоотведения.

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Фото: presidentofabkhazia.org
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