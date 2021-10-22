Премьера Польши обвинили в сеянии раздора в Евросоюзе «на радость Путину»
Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого оборвали на выступлении в Европарламенте; по мнению европейских политиков, премьер своим выступлением лишь порадует президента РФ Владимира Путина. Об этом написала газета Die Welt.
Премьер говорил о шантаже и угрозах со стороны ряда европейских политиков из-за того, что Конституционный суд Польши признал верховенство польского права над европейским. Однако члены Европарламента не стали дослушивать выступление Моравецкого.
Так, глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер отметил, что Евросоюз не должен становится местом для внутренних распрей. Депутат заявил, что Моравецкий таким образом добивается лишь «ослабления Европы« и потребовал прекратить обличительную речь. Политик напомнил, что Путин «будет рад такому развитию дел.
Ранее в Еврокомиссии пообещали задействовать «все доступные средства», чтобы обеспечить верховенство европейского права в Польше,
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