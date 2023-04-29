Премьер Японии посетит Южную Корею впервые за 5 лет

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить Южную Корею и встретиться с президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Kyodo.

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По данным агентства, поездка состоится 7-8 мая.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд двусторонних вопросов и региональные проблемы, в первую очередь, связанные с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.

Визит Кисиды станет первой поездкой главы японского правительства в Республику Корея за последние 5 лет, после ухудшения отношений между государствами на фоне обострения споров по историческим вопросам.

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ФОТО: РИА Новости
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