Премьер Японии посетит Южную Корею впервые за 5 лет
Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить Южную Корею и встретиться с президентом страны Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, поездка состоится 7-8 мая.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ряд двусторонних вопросов и региональные проблемы, в первую очередь, связанные с ракетно-ядерной программой Северной Кореи.
Визит Кисиды станет первой поездкой главы японского правительства в Республику Корея за последние 5 лет, после ухудшения отношений между государствами на фоне обострения споров по историческим вопросам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru