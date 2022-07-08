Премьер Японии Кисида сообщил, что Абэ остается в тяжелом состоянии

Он отметил, что «столь варварское нападение» было совершено во время предвыборной кампании и «не может никогда быть прощено». Кисида подчеркнул, что не хотел бы верить в то, что для организации мер безопасности было сделано все возможное.

«Я осуждаю это самым решительным образом», - сказал Кисида.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на выступлении на саммите МИД «Большой двадцатки» выразил слова сочувствия в связи с покушением на Синдзо Абэ, напоминает РИА ФАН. В свою очередь посол России в Токио Михаил Газулин заявлял, что осуждает варварское покушение на экс-премьера Японии и молится о его здоровье, передает RT.

