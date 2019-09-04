Премьер Японии Абэ прилетел во Владивосток

Глава правительства Японии Синдзо Абэ приехал во Владивосток на Восточный экономический форум. Абэ принимает участие в этом мероприятии уже четвёртый раз, уточняет RT. Он должен выступить на пленарном заседании Форума, а также провести беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Предполагается, что темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в контексте заключения мирного договора между Россией и Японией.

Ранее российский лидер уже провёл встречу в рамках ВЭФ с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как отмечает Газета.ру, Владимир Путин лично пригласил индийского лидера на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в будущем году в Москве.

