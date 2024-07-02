Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь политика Берталан Хаваши, сообщает агентство MTI.

«Премьер-министр Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, Виктор Орбан во вторник утром прибыл в Киев», — указал Хаваши.

Орбан проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Политики обсудят «возможность установления мира» и актуальные вопросы двусторонних отношений.

В мае Киев посетила с необъявленным визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, напоминает 360.ru. Политик рассказала, что немецкие власти начали сбор средств для закупки средств ПВО для Украины и собрали почти миллиард евро.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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