Премьер Украины назвал уведомление о подозрении Порошенко абсолютно законным действием
Уведомление о подозрении пятого президента Украины Петра Порошенко является абсолютно законным и представлено в рамках действующего законодательства. Такую позицию озвучил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс».
Он также призвал подождать результату работы правоохранительных органов.
Ранее в понедельник бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене.
Порошенко занимал место президента Украины с 2014 по 2019 годы.
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