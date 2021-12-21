Премьер Украины назвал уведомление о подозрении Порошенко абсолютно законным действием

Уведомление о подозрении пятого президента Украины Петра Порошенко является абсолютно законным и представлено в рамках действующего законодательства. Такую позицию озвучил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс».

Он также призвал подождать результату работы правоохранительных органов.



Ранее в понедельник бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене.

Порошенко занимал место президента Украины с 2014 по 2019 годы.

