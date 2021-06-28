Премьер Швеции ушел в отставку из-за роста цен

Глава правительства Швеции Стефан Лёвен решил подать в отставку, в связи с потерей поддержки в парламенте на прошлой неделе. Прошение подано спикеру Риксдага.

Согласно законодательством Королевства, Лёвен до полуночи воскресенья мог попытаться сформировать новую правительственную коалицию под своим руководством. Однако лидер социал-демократов не смог достичь договорённости с центристскими партиями.

Стефан Лёвен стал первым премьером Швеции c 1958 года, чей кабинет министров получил вотум недоверия в парламенте. Причиной недовольства правительством стал рост расходов домохозяйств по всей стране и значительное подорожание недвижимости.

Премьер-министр предлагал законопроект, согласно которому предлагалось разрешить домовладельцам свободно устанавливать арендную плату за новое жилье. По действующей системе домовладельцы имеют право взимать только «разумную арендную плату». Это правило – составная часть «шведской социальной модели». Однако инициатива Лёвена не нашла поддержки других политических сил, представленных в парламенте.

Как отмечает Reuters, нынешний политический кризис в Швеции может затянуться: опросы общественного мнения демонстрируют примерно равную поддержку левоцентристов и правоцентристов.

