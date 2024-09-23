Премьер Шри-Ланки подал в отставку
Премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена покинет свой пост. Об этом пишет ланкийская газета Daily Mirror, ссылаясь на письмо премьера победителю выборов президента страны Ануре Кумаре Диссанаяке.
Гунавардена подчеркнул, что подал в отставку в связи с избранием нового главы государства. По его словам, это необходимо для «создания пространства» для назначения нового правительства.
Ранее Анура Кумара Диссанаяке выиграл выборы президента Шри-Ланки, пишет RT. За него проголосовали 5,7 млн человек. Политик анонсировал скорые парламентские выборы, при этом Диссанаяке не уточнил сроки их проведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru