Премьер Сербии назвала прослушку президента попыткой госпереворота
Попыткой государственного переворота назвала незаконную прослушку президента Сербии Александра Вучича премьер-министр страны Ана Брнабич. Об этом сообщает РИА Новости.
«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – сделала вывод премьер.
Брнабич назвала потенциальных участников «операции». Она считает, что в акции задействованы сотрудники министерства внутренних дел страны и члены правящей Сербской прогрессивной партии.
«Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», - цитирует Брнабич Газета.ru.
Ранее стало известно, что президента Александар Вучича и его семью незаконно прослушивали свыше 1,5 тысячи раз. Об этом рассказал глава МВД Сербии. По его предположениям, акция была связана с противостоянием президента мафиозным кланам в стране.
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