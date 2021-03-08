Премьер Сербии назвала прослушку президента попыткой госпереворота

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота», – сделала вывод премьер.

Брнабич назвала потенциальных участников «операции». Она считает, что в акции задействованы сотрудники министерства внутренних дел страны и члены правящей Сербской прогрессивной партии.

«Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», - цитирует Брнабич Газета.ru.

Ранее стало известно, что президента Александар Вучича и его семью незаконно прослушивали свыше 1,5 тысячи раз. Об этом рассказал глава МВД Сербии. По его предположениям, акция была связана с противостоянием президента мафиозным кланам в стране.

