Премьер Польши призвал остановить проект «Северный поток - 2»
Премьер Польши Матеуш Моравецкий в своём Twitter заявил, что газопровод «Северный поток - 2» направлен против Европы.
По его словам, «настало время остановить проект», который может быть использован в интересах агрессивной политики России.
«Газопровод усилит зависимость ЕС, нанесёт удар по экономике и безопасности», - написал Моравецкий.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на РФ, и выступил против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.
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