Премьер Польши призвал остановить проект «Северный поток - 2»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в своём Twitter заявил, что газопровод «Северный поток - 2» направлен против Европы.

По его словам, «настало время остановить проект», который может быть использован в интересах агрессивной политики России.

«Газопровод усилит зависимость ЕС, нанесёт удар по экономике и безопасности», - написал Моравецкий.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на РФ, и выступил против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияСеверный Поток-2Польша
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