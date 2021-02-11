Премьер Польши призвал остановить проект «Северный поток - 2»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в своём Twitter заявил, что газопровод «Северный поток - 2» направлен против Европы.

По его словам, «настало время остановить проект», который может быть использован в интересах агрессивной политики России.

«Газопровод усилит зависимость ЕС, нанесёт удар по экономике и безопасности», - написал Моравецкий.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на РФ, и выступил против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.

