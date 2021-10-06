Премьер Польши обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что причины роста цены на энергию в Европе являются искусственными, сообщает ТАСС.
По его словам, их генерирует «Газпром». Саму компанию политик назвал «инструментом энергетической политики» России.
«Сегодня цены на газ подняли стоимость энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого», - резюмировал Моравецкий.
Ранее цена на газ в Европе в очередной раз обновила историческое максимальное значение, она подскочила до 1900 долларов за одну тысячу кубических метров, сообщает RT.
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