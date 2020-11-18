Премьер-министры России и Азербайджана обсудили транспортное сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду провёл телефонный разговор с азербайджанским премьером Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Главы правительств обменялись мнениями о перспективах развития инфраструктуры железных дорог с учётом нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.

Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана. Премьер-министры уделили внимание теме реализации совместных проектов в промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, фармацевтике, а также других сферах.

Также пресс-служба правительства сообщает, что Мишустин и Асадов обсудили график двусторонних российско-азербайджанских контактов по линии правительства.

