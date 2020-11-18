Премьер-министры России и Азербайджана обсудили транспортное сотрудничество
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду провёл телефонный разговор с азербайджанским премьером Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского кабмина.
Главы правительств обменялись мнениями о перспективах развития инфраструктуры железных дорог с учётом нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.
Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана. Премьер-министры уделили внимание теме реализации совместных проектов в промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, фармацевтике, а также других сферах.
Также пресс-служба правительства сообщает, что Мишустин и Асадов обсудили график двусторонних российско-азербайджанских контактов по линии правительства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Правительство РФ рекомендовало экс-министра Дитриха на пост главы ГТЛК
- Кабмин рекомендовал назначить Полубояринова главой «Аэрофлота»
- В Коммунарке устранили последствия разгерметизации кислородной линии
- ФСБ отказалась возбудить уголовное дело по инциденту с Навальным
- Карьеру аудитора Меня засыпало мусором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru