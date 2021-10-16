Премьер-министр Японии заявил о намерении встретиться с Байденом
Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует встретиться в США с американским президентом Джо Байденом. Об этом пишет местная газета Yomiuri.
«Я хотел бы скорее посетить США и встретиться с Байденом», — приводит издание слова премьера..
Кисида отметил, что лидеры двух стран договорились провести личную встречу ъв ближайшее время, и премьер будет стремиться осуществить поездку до конца нынешнего года.
Кисида и Байден 5 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили силу альянса США и Японии, «который является краеугольным камнем мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире».
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