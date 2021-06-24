Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе заявил, что не намерен принимать участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках возможного саммита РФ-ЕС.

«Я не против встречи двух председателей [Еврокомиссии и Евросовета] с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Рютте уточнил, что причиной его решения стало дело о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, отмечает РИА ФАН.

Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС организовать саммит с участием Путина, напоминает «Свободная пресса». В Кремле положительно оценили эту инициативу, отметив, что диалог необходим и России, и Евросоюзу, отмечают Известия.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, напоминает News.ru. Суд по делу о крушении рейса MH17 продолжается в Нидерландах с марта прошлого года.



