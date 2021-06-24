Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе заявил, что не намерен принимать участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках возможного саммита РФ-ЕС.
«Я не против встречи двух председателей [Еврокомиссии и Евросовета] с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным», — цитирует премьер-министра ТАСС.
Рютте уточнил, что причиной его решения стало дело о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, отмечает РИА ФАН.
Накануне стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС организовать саммит с участием Путина, напоминает «Свободная пресса». В Кремле положительно оценили эту инициативу, отметив, что диалог необходим и России, и Евросоюзу, отмечают Известия.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, напоминает News.ru. Суд по делу о крушении рейса MH17 продолжается в Нидерландах с марта прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Американский посол Салливан вернулся в Москву
- УЕФА решил отменить правило выездного гола
- Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов, чиновников и телеканалов
- Центр Чумакова подал заявку на участие в программе вакцин для беднейших стран
- Аналитический центр Москвы: Город спасается от жары с помощью мороженого и спорта
- Глава МИД Литвы назвал предложение Германии о саммите с Путиным безответственным
- СМИ: Вакцина от COVID-19 в виде жвачки может появиться в российских магазинах
- Премьер-министр Нидерландов отказался участвовать в саммите с Путиным
- Матвиенко: Ситуация с коронавирусом в России улучшится к октябрю
- Стало известно количество обнаруженных в России мутаций коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru