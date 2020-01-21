Премьер-министр Мишустин выступил с обращением к Минфину
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил перед министерством финансов России. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании правительства новый глава Мишустин сообщил, что у Минфина сейчас крайне важные задачи, так как в его ведомство переходит Росимущество - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, что накладывает на министерство серьезные обязательства.
Премьер отметил, что, кроме этого, в распоряжение министерства будут переданы и "другие элементы", с помощью которых ведомство сможет улучшать показатели, увеличивать эффективность и добиваться стабильности в российской макроэкономике.
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