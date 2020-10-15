Премьер-министр Киргизии получил президентские полномочия

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что получил полномочия президента страны. Об этом политик сообщил на выступлении перед своими сторонниками в Бишкеке.

В четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. Жээнбеков отметил, что покидает пост, чтобы не допустить в стране кровопролития. Согласно Конституции Киргизии, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако, как сообщает 24.kg, Исаев также подал в отставку. В этом случае во главе государства должен встать премьер-министр Киргизии.

Центризбирком республики объявил, что выборы президента пройдут в течение трёх месяцев с момента отставки предыдущего лидера страны. Член ЦИК Атыр Абдрахматова рассказала «Интерфаксу», что по законодательству исполняющий обязанности президента не может участвовать в выборах, отправлять правительство в отставку и назначать досрочные выборы в парламент.

В Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы, по итогам которых в стране развернулись массовые протесты. Ряд высокопоставленных чиновников, среди которых спикер парламента и премьер-министр, объявили об отставке. Новым премьером был избран экс-депутат Садыр Жапаров.