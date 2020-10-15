Премьер-министр Киргизии получил президентские полномочия
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что получил полномочия президента страны. Об этом политик сообщил на выступлении перед своими сторонниками в Бишкеке.
В четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. Жээнбеков отметил, что покидает пост, чтобы не допустить в стране кровопролития. Согласно Конституции Киргизии, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако, как сообщает 24.kg, Исаев также подал в отставку. В этом случае во главе государства должен встать премьер-министр Киргизии.
Центризбирком республики объявил, что выборы президента пройдут в течение трёх месяцев с момента отставки предыдущего лидера страны. Член ЦИК Атыр Абдрахматова рассказала «Интерфаксу», что по законодательству исполняющий обязанности президента не может участвовать в выборах, отправлять правительство в отставку и назначать досрочные выборы в парламент.
В Киргизии 4 октября прошли парламентские выборы, по итогам которых в стране развернулись массовые протесты. Ряд высокопоставленных чиновников, среди которых спикер парламента и премьер-министр, объявили об отставке. Новым премьером был избран экс-депутат Садыр Жапаров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- Алиев обратился к российскому народу
- Приемный брат Кадырова назначен замом руководителя Роспотребнадзора
- Алиев высказался за мирное сосуществование армян и азербайджанцев в Карабахе
- Пашинян назвал уступку, на которую Армения не пойдет
- Премьер-министр Киргизии получил президентские полномочия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru