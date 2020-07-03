Премьер-министр Франции ушёл в отставку

Глава французского правительства Эдуар Филипп подал в отставку, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.

Согласно распространённому сообщению, президент Эммануэль Макрон принял прошение. Филипп продолжит исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового правительства Франции.

Филипп стал премьер-министром в мае 2017 года. С ним связан единственный крупный успех пропрезидентской партии «Вперед, Республика!» на региональных выборах 28 июня: Филипп сохранил с собой пост мэра Гавра.

Согласно опросам, желающих отставки Филиппа с поста главы правительства было меньше, чем тех, кто считал, что политик должен остаться премьер-министром. При этом Макрон собирался заменить Филиппа, утверждает издание Politico.

