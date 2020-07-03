Премьер-министр Франции ушёл в отставку
Глава французского правительства Эдуар Филипп подал в отставку, сообщили в пятницу в Елисейском дворце.
Согласно распространённому сообщению, президент Эммануэль Макрон принял прошение. Филипп продолжит исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового правительства Франции.
Филипп стал премьер-министром в мае 2017 года. С ним связан единственный крупный успех пропрезидентской партии «Вперед, Республика!» на региональных выборах 28 июня: Филипп сохранил с собой пост мэра Гавра.
Согласно опросам, желающих отставки Филиппа с поста главы правительства было меньше, чем тех, кто считал, что политик должен остаться премьер-министром. При этом Макрон собирался заменить Филиппа, утверждает издание Politico.
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