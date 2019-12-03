Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
3 декабря 201913:33
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Отмечается, что Ринне выехал в резиденцию президента в Хельсинки, чтобы подать соответствующее прошение.
Решение премьер-министра связывают с желанием оставить свой пост до начала дискуссии в парламенте о вотуме недоверия кабинету министров. Обсуждение должно начаться в 15:00 мск.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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