Премьер-министр Финляндии уходит в отставку

Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.

Отмечается, что Ринне выехал в резиденцию президента в Хельсинки, чтобы подать соответствующее прошение.

Решение премьер-министра связывают с желанием оставить свой пост до начала дискуссии в парламенте о вотуме недоверия кабинету министров. Обсуждение должно начаться в 15:00 мск.

