Премьер-министр Бельгии исключил экспроприацию российских активов
Изъятие активов России в Евросоюзе невозможно, считает премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Этого не было никогда в истории, даже во Вторую мировую войну, а сегодня Европа даже не находится в состоянии войны с Россией», - отметил политик.
Также Де Вевер высказал мнение, что вопрос об активах РФ станет одной из тем переговоров об урегулировании на Украине.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что замороженные в США российские активы можно направить на восстановление территорий, пострадавших во время конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».
