Премьер-министр Бельгии исключил экспроприацию российских активов

«Этого не было никогда в истории, даже во Вторую мировую войну, а сегодня Европа даже не находится в состоянии войны с Россией», - отметил политик.

Также Де Вевер высказал мнение, что вопрос об активах РФ станет одной из тем переговоров об урегулировании на Украине.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что замороженные в США российские активы можно направить на восстановление территорий, пострадавших во время конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».

