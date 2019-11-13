Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

13 ноября 201922:59

Премьер Индии Нарендра Моди рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС, который в настоящее время проходит в Бразилии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Прошла отличная встреча с президентом Путиным. В ходе переговоров мы рассмотрели весь комплекс российско-индийских отношений», - написал Моди.

Премьер также отметил, что сотрудничество между странами идет активно в торговле, безопасности и культуре. По его словам, эти связи выгодны народам обеих стран.

Ранее сообщалось, что 14 ноября президент РФ также проведет встречу с глазу на глаз с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. Напомним, в пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ИндияБриксВладимир Путин