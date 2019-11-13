Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Премьер Индии Нарендра Моди рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС, который в настоящее время проходит в Бразилии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Прошла отличная встреча с президентом Путиным. В ходе переговоров мы рассмотрели весь комплекс российско-индийских отношений», - написал Моди.