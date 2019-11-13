Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным
Премьер Индии Нарендра Моди рассказал о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС, который в настоящее время проходит в Бразилии. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Прошла отличная встреча с президентом Путиным. В ходе переговоров мы рассмотрели весь комплекс российско-индийских отношений», - написал Моди.
Had an excellent meeting with President Putin. During our talks, we reviewed the full range of India-Russia relations. India and Russia are cooperating extensively in areas such as trade, security and culture. The people of our nations will benefit due to close bilateral ties. pic.twitter.com/2AuJ5bl8Uj— Narendra Modi (@narendramodi) 13 ноября 2019 г.
Премьер также отметил, что сотрудничество между странами идет активно в торговле, безопасности и культуре. По его словам, эти связи выгодны народам обеих стран.
Ранее сообщалось, что 14 ноября президент РФ также проведет встречу с глазу на глаз с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро. Напомним, в пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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