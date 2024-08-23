Премьер Индии прибыл на Украину для переговоров с Зеленским
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев, визит политика на Украину продлится один день. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Отмечается, что Моди планирует провести встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, другими официальными лицами страны, а также пообщаться с находящимися на Украине индийскими гражданами.
«На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта», — говорится в сообщении NDTV.
Ранее Нарендра Моди посетил Польшу, напоминает «Свободная пресса». Во время визита индийский премьер заявил, что Нью-Дели поддерживает дипломатические усилия для скорейшего достижения мира на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru