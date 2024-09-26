Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в единой стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Абхазию и Южную Осетию жить в «единой стране». Об этом политик заявил, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет РИА Новости.
Кобахидзе обратился к народам республик для восстановления «разрушенных мостов».
«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь... народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — заявил он.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что примирение Грузии, Южной Осетии и Абхазии после войны 2008 года невозможно без извинений и взаимного прощения, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru