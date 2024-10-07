Премьер Грузии назвал урегулирование с Россией приоритетом «Грузинской мечты»

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» считает урегулирование отношений с Россией одним из ключевых приоритетов своей предвыборной программы. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время презентации кампании, которая прошла в понедельник.

Он подчеркнул, что партия придерживается прагматичного подхода и поэтому нацелена на мирное решение конфликта с Россией.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

Главной темой предвыборной стратегии «Грузинской мечты» стали внешнеполитические вопросы, в том числе урегулирование отношений с Россией, передает «Радиоточка НСН».

