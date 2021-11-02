Премьер Британии прокомментировал отсутствие Путина на саммите в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил отсутствие президента России Владимира Путина на саммите в шотландском Глазго, однако отнесся с пониманием к его решению. Об этом Джонсон заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита, где находились лидеры более чем 100 стран мира.
Кроме того, Джонсон отметил и отсутствие главы КНР Си Цзиньпина. По словам премьера Британии, оба лидера отказались посещать саммит из-за пандемии COVID-19. Джонсон добавил, что общался с коллегами по этому вопросу.
«К этому нужно отнестись с уважением», - цитирует Джонсона РИА Новости.
Организованная Великобританией в партнерстве с Италией конференция продлится до 12 ноября.
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