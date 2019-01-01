Политика
Владимир Путин был избран в 2018 году на шестилетний срок.
Преемника Путина выберут россияне
27 июня23:45
Владимир Путин, отвечая на вопрос издания «Financial Times» о своем преемнике, заявил, что этот выбор должен сделать российский народ, сообщает «Интерфакс».
«Конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации», - отметил президент.
Владимир Путин был избран в 2018 году на шестилетний срок.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир Путин