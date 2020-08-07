Предвыборная «лужа» для Лукашенко, Ефремов непомнящий, бейрутский апокалипсис
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Громкое развитие получила на этой неделе история с задержанием в Белоруссии 33 граждан России. Белорусская сторона идентифицировала задержанных как наемников частной военной компании, прибывших для дестабилизации обстановки в преддверие выборов президента. Глава республики, выступая с посланием к нации и парламенту, допустил ряд скандальных высказываний в отношении России. Александр Лукашенко заявил, в частности, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские, и предупредил, что «полыхнуть» может аж до самого Дальнего Востока. И даже обсудил с президентом Украины вопрос выдачи части россиян Киеву. Скандалом история и обернулась: как следует из публикации «КП», это была провокация украинских спецслужб, завербовавших россиян якобы для охраны объектов нефтедобычи в Сирии и Венесуэле и по их прибытии транзитом в Минск передавших белорусской стороне информацию о заезде «диверсантов». Об этом стало известно всего за два дня до выборов президента Белоруссии, которые состоятся в ближайшее воскресенье.
Суды по двум резонансным уголовным делам привлекли внимание на этой неделе.
Вынесен приговор по делу «Нового величия».
Трое фигурaнтов приговорены к реaльным срокaм заключения, четверо – к условным. Суд признал молодых людей виновными в создании экстремистского сообщества с целью захвата власти в России. Ни один из осужденных не признал своей вины.
В ходе второго процесса актер Михаил Ефремов,
обвиняемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшего смерть человека, отказался признавать себя виновным на том основании, что ничего не помнит. На вопрос, узнает ли он себя на видеозаписях, показанных в ходе судебного заседания, он ответил: «с трудом».
Предварительной причиной сильнейшего взрыва в порту Бейрута власти Ливана назвали сварочные работы на складе, где хранилось 2750 тонн нитрата аммония или аммиачной селитры.
Произведенная в Грузии селитра, груз которой направлялся в Мозамбик на судне, принадлежавшем российскому гражданину и ходившем под флагом Молдавии, была конфискована в Бейруте с борта судна Rhosus в сентябре 2014 года. Чтобы избежать кражи, сотрудники порта решили заделать проемы, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. Сварочные работы привели к пожару и взрыву, который разрушил едва ли не полгорода. Порт ливанской столицы разрушен почти полностью. Обрушились фасады зданий, расположенных в его окрестностях, по всему городу повреждены жилые дома и офисные здания. По официальным данным, погибли более ста пятидесяти человек, число пострадавших превысило 4 тысячи. 300 тысяч остались без крова.
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