Предвыборная «лужа» для Лукашенко, Ефремов непомнящий, бейрутский апокалипсис

Громкое развитие получила на этой неделе история с задержанием в Белоруссии 33 граждан России. Белорусская сторона идентифицировала задержанных как наемников частной военной компании, прибывших для дестабилизации обстановки в преддверие выборов президента. Глава республики, выступая с посланием к нации и парламенту, допустил ряд скандальных высказываний в отношении России. Александр Лукашенко заявил, в частности, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские, и предупредил, что «полыхнуть» может аж до самого Дальнего Востока. И даже обсудил с президентом Украины вопрос выдачи части россиян Киеву. Скандалом история и обернулась: как следует из публикации «КП», это была провокация украинских спецслужб, завербовавших россиян якобы для охраны объектов нефтедобычи в Сирии и Венесуэле и по их прибытии транзитом в Минск передавших белорусской стороне информацию о заезде «диверсантов». Об этом стало известно всего за два дня до выборов президента Белоруссии, которые состоятся в ближайшее воскресенье.





Суды по двум резонансным уголовным делам привлекли внимание на этой неделе.

Вынесен приговор по делу «Нового величия».