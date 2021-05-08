Представители России и Китая посадили дерево в честь 20-летия договора о добрососедстве

Представители России и Китая приняли участие в церемонии посадки дерева в честь 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя государствами. Мероприятие состоялось около художественной галереи «Цзиньтай» в парке Чаоян.

В церемонии участвовали члены Ассоциации российских студентов в Китае, Федерации молодежи пекинского района Дунчэн, воспитанники Ивановского интернационального дома имени Стасовой, а также представители Ассоциации китайских ветеранов.

Как отметила директор Российского культурного центра в Пекине Тамара Касьянова, РФ и КНР в годы Второй мировой войны «стали главными полями сражений в Европе и Азии», и сейчас два государства совместно защищают итоги войны и хранят память о подвиге народов и Победе.

Касьянова выразила надежду, что молодежь «продолжит укреплять российско-китайские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии».

В рамках мероприятия его участники высадили в парке Чаоян боярышник, символизирующий преемственность и солидарность. Дерево призвано стать олицетворением «памяти и единства мира» и дружбы России и Китая.

Кроме того, участники церемонии почтили минутой молчания память героев Второй мировой войны и возложили цветы к памятнику «Советский Сокол» работы скульптора Юань Сикуня.

