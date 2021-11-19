Представитель ЮНИСЕФ встретился с внесенной в базу «Миротворец» девочкой из ЛНР

Представитель ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) встретился с 12-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, которую внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом рассказал исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает РИА Новости.

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Савенкова попала в базу как лицо, представляющее угрозу безопасности Украины. Это произошло после публикации ее стихов о войне в Донбассе, а также записи видеообращения к членам Совета безопасности ООН, в котором она напомнила о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь.

При этом в МИД самопровозглашенной ЛНР заявили, что представители ЮНИСЕФ согласились лишь на непродолжительную встречу с девочкой из-за «форс-мажора», в который попал другой специалист организации, который наделен соответствующим мандатом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДевочкаУкраинаЛНРМиротворец
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