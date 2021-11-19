Представитель ЮНИСЕФ встретился с внесенной в базу «Миротворец» девочкой из ЛНР

Савенкова попала в базу как лицо, представляющее угрозу безопасности Украины. Это произошло после публикации ее стихов о войне в Донбассе, а также записи видеообращения к членам Совета безопасности ООН, в котором она напомнила о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь.

При этом в МИД самопровозглашенной ЛНР заявили, что представители ЮНИСЕФ согласились лишь на непродолжительную встречу с девочкой из-за «форс-мажора», в который попал другой специалист организации, который наделен соответствующим мандатом.

