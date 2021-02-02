Председатель суда, в котором рассматривают дело Навального, подал в отставку

Председатель Симоновского суда Москвы, в котором рассматривают в выездном формате дело Алексея Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Швадченко.

При этом она уточнила, что отставка председателя «никак не связана с делом Навального» и добавила, что произошло это не сегодня.