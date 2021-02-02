Председатель суда, в котором рассматривают дело Навального, подал в отставку

Председатель Симоновского суда Москвы, в котором рассматривают в выездном формате дело Алексея Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Швадченко.

При этом она уточнила, что отставка председателя «никак не связана с делом Навального» и добавила, что произошло это не сегодня.

ФСИН неоднократно предупреждала Навального о возможной замене условного срока на реальный

Сегодня в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда столицы, где решается вопрос замены Навальному условного наказания на реальное. ФСИН просит дать ему 3,5 года колонии из-за нарушений прохождения испытательного срока наказания, истекшего 29 декабря 2020 года.

Политолог Михаил Ковалев в беседе с Ura.ru высказал мнение, что Навального ждет реальный тюремный срок.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаСудАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры