Председатель Европарламента призвала к расширению Евросоюза
Евросоюзу следует расширяться на фоне растущих противоречий в отношениях Европы и США. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью порталу Euractiv.
По словам политика, ЕС следует «воспользоваться моментом» и расшириться, так как влияние Вашингтона на мировой арене уменьшается.
Как отметила Метсола, возможное расширение объединения - это «геополитическая необходимость». Глава Европарламента предупредила, что в случае, если ЕС не интегрирует Украину, Молдавию и Западные Балканы, другие «заполнят пустоту».
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал не включать Украину в ЕС, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпросвещения создаст единую модель изучения русского языка за рубежом
- Россиян предупредили о схемах мошенников с самозапретом на кредиты
- Москалькова: Россия ведет переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области
- В Непале впервые пройдет День российского кино
- Бухгалтера в Петербурге подозревают в подготовке убийства соседки по коммуналке
- Прокуратура: Взрыв в квартире в Москве мог произойти из-за аэрозольного баллона
- Спектаклем «Заповедник» откроются гастроли СТИ в Санкт-Петербурге
- Оценки за поведение в школах могут появиться уже осенью
- Председатель Европарламента призвала к расширению Евросоюза
- Площадь пожара на нефтебазе в Кубани выросла до 1700 кв. м
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru