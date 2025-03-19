Председатель Европарламента призвала к расширению Евросоюза

Евросоюзу следует расширяться на фоне растущих противоречий в отношениях Европы и США. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола в интервью порталу Euractiv.

По словам политика, ЕС следует «воспользоваться моментом» и расшириться, так как влияние Вашингтона на мировой арене уменьшается.

Как отметила Метсола, возможное расширение объединения - это «геополитическая необходимость». Глава Европарламента предупредила, что в случае, если ЕС не интегрирует Украину, Молдавию и Западные Балканы, другие «заполнят пустоту».

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал не включать Украину в ЕС, напоминает 360.ru.

