Предательство и воровство. Песков рассказал о жестокости Путина
Президент России Владимир Путин может быть жестоким по отношению к предательству и воровству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», - сказал Песков в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.
Песков добавил, что Путин не любит людей, которые совершают ошибки из-за бездействия. По его словам, к ошибкам во время работы Путин относится более терпимо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru