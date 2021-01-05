Предательство и воровство. Песков рассказал о жестокости Путина

Президент России Владимир Путин может быть жестоким по отношению к предательству и воровству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», - сказал Песков в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.

Песков добавил, что Путин не любит людей, которые совершают ошибки из-за бездействия. По его словам, к ошибкам во время работы Путин относится более терпимо.

