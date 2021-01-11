Правящая партия Казахстана побеждает на выборах в парламент
Правящая партия Казахстана «Нур Отан» (Свет отечества) побеждает на выборах в парламент республики, набрав 71,9% голосов. В законодательный орган проходят ещё две партии, которые сумели преодолеть 7% барьер.
Такие предварительные итоги выборов по партийным спискам в Мажилис (нижнюю палату парламента) обнародовала Центральная избирательная комиссия Казахстана. С правящей политической силой в палату проходят Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (10,95%) и Народная партия Казахстана (9,10%).
Окончательные итоги выборов депутатов ЦИК утвердит на основании оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий. Явка избирателей на воскресных выборах 10 января составила 63,3%.
Лидером «Нур Отан» является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщают «Известия», он уже поздравил свою политсилу с уверенной победой.
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