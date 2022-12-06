В Набережных Челнах установили «контактную» скульптуру Сталину
В Набережных Челнах на территории одной из частных школ установили «контактную» скульптуру Иосифу Сталину. Об этом сообщили «Челнинские известия».
Скульптор изобразил генсека ЦК КПСС сидящим на скамейке и ведущим беседу с неким предполагаемым собеседником – его место может занять любой, присевший рядом.
Директор школы Максим Евтешин объяснил появление скульптуры заслугами Сталина в индустриализации страны, ее «достойном выводе из Великой Отечественной войны» и восстановлении народного хозяйства в кратчайшие сроки.
По мнению Евтешина, дети должны знать «неоспоримые факты, имевшие место в период правления товарища Сталина».
Скульптуру обещают открыть весной.
Историки неоднозначно оценивают роль Сталина в истории. Он в частности создал тоталитарную диктатуру в СССР. С именем Сталина также связан голод 1932-1933 годов, депортация народов, массовые политические репрессии.
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