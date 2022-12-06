В Набережных Челнах установили «контактную» скульптуру Сталину

В Набережных Челнах на территории одной из частных школ установили «контактную» скульптуру Иосифу Сталину. Об этом сообщили «Челнинские известия».

Скульптор изобразил генсека ЦК КПСС сидящим на скамейке и ведущим беседу с неким предполагаемым собеседником – его место может занять любой, присевший рядом.