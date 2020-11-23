Правительство внесло законопроект, позволяющий назначать гражданских на должность генералов

Кабмин РФ предложил Госдуме новый законопроект, который дает право президенту назначать на должности высших офицеров гражданских лиц.

Согласно законопроекту, мера будет распространяться на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства.

В пояснительной записке говорится, что предложенная инициатива устранит существующую правовую неопределенность по назначению на офицерские и генеральские должности граждан, не являющихся военнослужащими.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаПравительство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры