Правительство Трасс покинула глава МВД Браверман

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман ушла в отставку. Она стала вторым за неделю министром, покинувшим правительство Лиз Трасс, сообщает The Guardian.

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Как пишет издание, это станет еще одним серьезным ударом по авторитету премьер-министра Трасс после того, как она была вынуждена уволить министра финансов Кваси Квартенг и отказаться от своей экономической программы, чтобы избежать обвала рынков.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хоть и отказалась уходить в отставку, но отреклась от своей программы, а де-факто премьером страны сейчас можно считать Джереми Ханта, рассказала в беседе с НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоВеликобритания
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