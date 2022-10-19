Правительство Трасс покинула глава МВД Браверман

Как пишет издание, это станет еще одним серьезным ударом по авторитету премьер-министра Трасс после того, как она была вынуждена уволить министра финансов Кваси Квартенг и отказаться от своей экономической программы, чтобы избежать обвала рынков.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс хоть и отказалась уходить в отставку, но отреклась от своей программы, а де-факто премьером страны сейчас можно считать Джереми Ханта, рассказала в беседе с НСН руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева.

