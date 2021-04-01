Правительство Сирии раскритиковало проведение конференции в Брюсселе без своего участия
Официальные власти Сирии подвергли резкой критике планы по проведению конференции по Сирии в Брюсселе без делегации от сирийского правительства. Об этом сообщает государственное новостное агентство САНА.
Агентство опубликовало заявление МИД Сирийской арабской республики (САР), в котором указано, что формат, который выбрали представители ООН, нарушает устав организации, поскольку правительство представляет заинтересованную сторону конфликта. В документе сирийские дипломаты призвали ООН уважать "суверенитет и независимость" страны.
Письмо направлено в СБ ООН, а также генсеку Антониу Гутерришу. Конференция пройдет в столице Бельгии в пятый раз.
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