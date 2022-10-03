Правительство РФ разрешило регионам закупку беспилотников для военных

Правительство РФ в связи с объявленной мобилизацией разрешило регионам закупать товары двойного назначения для военных, в частности беспилотники. Соотвествующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.

В число таких товаров входят средства радиосвязи, электроника, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы. Отмечается, что закупка будет производится по заявкам от военных органов Минобороны в регионах.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.




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ТЕГИ:Беспилотники
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