Правительство РФ разрешило регионам закупку беспилотников для военных

Правительство РФ в связи с объявленной мобилизацией разрешило регионам закупать товары двойного назначения для военных, в частности беспилотники. Соотвествующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.



В число таких товаров входят средства радиосвязи, электроника, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы. Отмечается, что закупка будет производится по заявкам от военных органов Минобороны в регионах.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.







