Правительство РФ разрешило регионам закупку беспилотников для военных
Правительство РФ в связи с объявленной мобилизацией разрешило регионам закупать товары двойного назначения для военных, в частности беспилотники. Соотвествующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.
В число таких товаров входят средства радиосвязи, электроника, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы. Отмечается, что закупка будет производится по заявкам от военных органов Минобороны в регионах.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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